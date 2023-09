Tänak Kreeka ralli eel: teeme kõik, et aasta heade emotsioonidega lõpetada

Tänak alustas hooaega hästi ning võitis Rootsis peetud teisel etapi. Kaks etappi hiljem teenis eestlane Horvaatias teise koha ning pärast seda Portugalis neljanda koha, kuid ei ole pärast seda suutnud paremat kuuendast kohast. Kodusel Rally Estonial langes ta konkurentsist juba enne esimest kiiruskatset, Soome ralli lõppes eestlase jaoks esimesel täispikal võistluspäeval.

"On tore, et saime treeningutest paar nädala puhata. Vaim on värske ja oleme hooaja viimaseks neljaks etapiks valmis. Kreeka saab meile ja autole keeruliseks, aga ootan sealset pingutamist. Teeme kõik, et aasta heade emotsioonidega lõpetada," sõnas Tänak pressiteate vahendusel.

Akropolise ralli on MM-sarja hooajakalendris kümnes ja pärast seda jääb sõita veel kolm etappi. Hooaja üldliider on Kalle Rovanperä (Toyota) 170 punktiga, talle järgneb tiimikaaslane Elfyn Evans (145 punkti) ja Hyundai piloot Thierry Neuville (134 punkti).

Tänak (M-Sport) on 104 punktiga neljandal tabelireal, talle järgneb Ogier, kes on kogunud 98 punkti. Kreeka rallil on kaheksakordne maailmameister taas roolis.

Viimasel kahel hooajal jäid Tänak ja Järveoja karmil Akropolise rallil teiseks. Lisaks neile on M-Spordi eest väljas viis võistluspaari. Nende hulgas on ka WRC2 klassis sõitev Robert Virves, kes teenis eelmisel aastal Kreekas enda karjääri esimese võidu juunior-WRC arvestuses.

"Ootan põnevusega, et saaks pärast Soome õnnetust taas rooli taha istuda. Mu hooaeg on seni olnud veidi pettumustvalmistav, tulemusi ja esitusi arvesse võttes. Kreeka võib jääda minu hooaja viimaseks ralliks, seega pean end kokku võtma ja hea tulemuse tegema," sõnas 23-aastane rallimees.

Kreekas asub võistlustulle veel Georg Linnamäe (Hyundai).

ERR-i spordiportaal vahendab sündmuste käiku terve nädalavahetuse vältel otseblogis.