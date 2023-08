M-Sport: Tänak Soome rallil enam teele ei lähe

Ralli avakatse võitis M-Sport rallitiimi eest sõitev Tänak kindlalt, kuid teise katse järel haaras esikoha endale rallisarja üldliider Kalle Rovanperä.

Tänak alustas kolmandat katset jõuliselt, kuid katse keskel sai Tänaku autol jõud otsa ning mees vahetas masina elektrirežiimi peale, lisaks sellele tuli mootori juurest ka tossu, mis ajendas katset katkestama.

Eestlane selgitas WRC otseülekandes, et üritasid jõuallikat elektrirežiimil sõites jahutada, kuid see ei aidanud. "Ilmselt läks mootor kohe põlema, aga proovisime seda elektrirežiimil sõites maha jahutada. Sõitsime nii kaua kui saime, aga kui peatusime, siis oli kapotialune ikka leekides. Õnneks oli meil kaks kustutit ja pehme pinnas, suutsime selle kiirelt kustutada," ütles Tänak.

"Sõitsime kiires kohas kivist üle ja see läks põhjakaitsest läbi. Õli on mootorist välja valgunud, mootor on surnud," sõnas Tänak. "Ilmselt on kuskil auk. See ralli on meie jaoks läbi."

M-Sport kinnitas reede pärastlõunal, et Soome ralli on eestlaste jaoks läbi. "Kolmandal kiiruskatsel saadud kahju tõttu ei ole meil muud valikut kui et ralli katkestada," teatas meeskond.

Tänak ütles, et vaatavad nüüd septembris aset leidva Kreeka ralli poole. "Loomulikult oleme pettunud. See ei ole see, mida me pärast Rally Estoniat ootasime. Kahju, et me jätkata ei saa, aga auto on jätkamiseks liialt viga saanud," ütles eestlane.

It's game over for @OttTanak ⚠️ The Estonian switched to EV mode 6.1km into SS3 and has now exited the stage via an access road.#WRC | #WRCLive | #SectoRallyFinland — World Rally Championship (@OfficialWRC) August 4, 2023

Lisaks Tänakule jättis katse pooleli ka tiimikaaslane Pierre-Louis Loubet, kes sõitis rajalt välja ning kahjustas raskelt enda auto tagumist vasakut külge. WRC2 arvestuses võistlevad Robert Virves ja kaardilugeja Craig Drew (M-Sport) olid samuti sunnitud katkestama, kui sõitsid teisel kiiruskatsel rajalt välja.