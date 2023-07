Tänaku võidulootused kustusid juba enne ralli algust

Tänak näitas testikatse esimesel läbimisel head minekut, kui edestas lähimaid konkurente enam kui sekundiga. Katse finišis vihjas ta aga napisõnaliselt mootoriprobleemile, hiljem kinnitas seda ka M-Spordi pealik Richard Millener.

Lõunal selgus, et probleem on nii tõsine, et seda parandada ei õnnestugi ja nii pidi M-Sport Tänaku Fordil mootori välja vahetama. Paraku tähendab see, et Tänak alustab neljapäeva õhtul rallit teistega võrreldes viieminutilises kaotusseisus.

"See valmistab äärmiselt palju pettumust. Ilmselt on see meie rallile kõige halvem võimalik algus, kuid sellest olukorrast me end leiame," sõnas Millener WRC kodulehele. "Muidugi on kõige suurem pettumus see Oti ja Martini jaoks," lisas tiimipealik.

Rally Estonia saab avalöögi kell 20.05 Raadil algava linnakatsega.