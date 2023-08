Kanepi sai USA lahtistel keerulise loosi, Gauff sihib taas Swiatekit

Naiste üksikmänguturniiril asub tiitlit kaitsma maailma esireket Iga Swiatek, kelle avaringi vastaseks loositi rootslanna Rebecca Peterson (WTA 92.). Täisedu puhul kohtuks maailma esireket veerandfinaalis ameeriklanna Coco Gauffiga (WTA 6.), kes sai äsja lõppenud Cincinnati tenniseturniiril esimest korda poolatarist jagu. Sellele eelnenud seitse mängu võitis Swiatek, ükski neist ei läinud kolmandasse setti.

Maailma edetabelis viiendal tabelireal asetsev ning eelmisel aastal finaali jõudnud tuneeslanna Ons Jabeur kohtub täisedu puhul veerandfinaalis maailma teise reketi Arina Sabalenkaga, kes pälvis tänavu Austraalia lahtistel enda karjääri esimese suure slämmi turniirivõidu.

Ameeriklanna Jessica Pegula (WTA 3.) läheks maailmapositsiooni järgi veerandfinaalis kokku prantslanna Caroline Garciaga (WTA 7.), Jelena Rõbakina (WTA 4.) kohtuks veerandfinaalis kreeklanna Maria Sakkariga (WTA 8.).

Ainsa eestlasena turniiril osalev Kaia Kanepi (WTA 135.) kohtub avaringis maailma 35. reketi Barbora Strycovaga. Edu puhul võib eestlanna teises ringis kohtuda maailma 23. reketi Qinwen Zhengiga, kolmandas ringis võib Kanepi vastamisi minna olümpiavõitja Barbora Krejcikovaga (WTA 12.).

