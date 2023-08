Kanepi alistas hüvastijätutuuril oleva Strycova

Esimeses setis murdis Kanepi kohe Strycova servi, realiseerides pikas geimis teise murdevõimaluse. Rohkem ühtegi murdepalli esimeses setis polnud ja Kanepi jäi peale 6:4.

Teises setis pidi Strycova kolmandas geimis kõvasti vaeva nägema, et servi hoida ning seejärel murdis ta kohe järgmises geimis Kanepi servi, minnes 3:1 juhtima. Kanepi võitis aga seepeale kaks geimi järjest ja viigistas seisu. Üheksas geim venis taas pikaks, Strycoval oli enda servil kolm geimpalli, aga lõpuks sai Kanepi murde kätte ja vormistas seejärel enda pallingul kolmandal matšpallil võidu.

Algselt kaks aastat tagasi karjääri lõpetanud ja emaks saanud Strycova naasis tänavu kevadel võistlustulle, et enda lemmikturniiridel veel viimast korda mängida ja fännidega hüvasti jätta. Pärast Kanepile allajäämist skandeerisid pealtvaatajad tema nime ja tšehhitar puhkes pisaraisse.

Kanepi servis mängu jooksul ühe ässa ja tegi ühe topeltvea, Strycova aga tegi seitse topeltviga ja sai kirja kolm ässa. Äralöökidest teenis Kanepi 21 ja Strycova 15 punkti, lihtvigu kogunes eestlannal 35 ja tšehhitaril 38. Mängitud punktidest võitis Kanepi 71 ja Strycova 60.

Kanepi realiseeris neljast murdevõimalusest kolm, Strycoval oli kogu matši peale vaid üks murdepall, mille ta ka ära kasutas.

Teises ringis läheb Kanepi vastamisi 23. asetatud hiinlanna Zheng Qinweni (WTA 23.) ja argentiinlanna Nadia Podoroska (WTA 70.) vahelise kohtumise võitjaga.

OTSEBLOGI:

Enne mängu:

38-aastane Kanepi on USA lahtistel kahel korral – 2010 ja 2017 – veerandfinaali jõudnud, mullu kaotas ta teises ringis eduseisust Arina Sabalenkale 6:2, 6:7 (8), 4:6. Kui Kanepi on USA lahtistel põhitabelis mänginud, on ta alates 2010. aastast alati vähemalt ühe võidu saanud.

Tänavune hooaeg pole Kanepil väga hästi läinud, WTA karussellil on ta võitnud kuus ja kaotanud 15 mängu, küll aga võitis ta juulis Hollandis liivaväljakuil peetud ITF-i turniiri. Enne USA lahtisi mängis ta kahel kõva kattega väljakuil peetud turniiril – Prahas WTA 250 kategooria turniiril sai ta võidu ja kaotuse ning eelmisel nädalal Chicagos peetud WTA Challengeril samuti võidu ja kaotuse.

Sarnaselt Kanepile on ka 37-aastane Strycova parimatel päevadel kuulunud maailma edetabelis 20 parema sekka, aga praeguseks on langenud 430. kohale. Tegelikult lõpetas Strycova 2021. aasta mais karjääri ja sai sama aasta sügisel emaks, aga otsustas tänavu kevadel võistlustulle naasta, et enda lemmikturniiridel veel viimast korda mängida. Üksikmängus on ta tänavu pidanud kümme matši ja võitnud neist kolm, küll aga võitis ta koos Su-Wei Hsiehiga Wimbledonis paarismängu.

Omavahel on Kanepi ja Strycova ühe korra mänginud, 2019. aastal jäi Cincinnati turniiri kvalifikatsiooni avaringis Strycova peale 7:6 (3), 3:6, 6:3.