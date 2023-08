Paide rallil osaleb 14-aastane Soome tulevikulootus, kokku on osalejaid 110

Isak Hatanmaa on sel hooajal sõitnud Läti autoralli meistrivõistlusi juunioride klassis. Sari jätkub sel nädalavahetusel Eestis Paide ralliga, kus tema kaardilugejaks on endine rallisõitja Kristian Sohlberg, kes on osalenud rohkem kui 30 MM-etapil. Pärast sõitjakarjääri lõpetamist on Sohlberg töötanud treenerina ja töötanud aastaid muu hulgas Gus Greensmithi taga, vahendab Rallit.fi.

"Isak on rahulik, sihikindel noor sõitja, väga paljulubav sõitja. Ta analüüsib ise üsna palju ja võtab nõuandeid kuulda. Olen näinud palju lootustandvaid noori kutte nii Soomes kui ka mujal ning teda võib võrrelda kõige parematega, hindab Sohlberg.

"Temaga on tore koos töötada. Kuigi ta on vaikne poiss, saame siiski asjad räägitud. Ma tahan näha teha võistluspinge all, kuidas ta mõistab legendi ning kuidas kasutab ära sõiduteed. See ralli annab mulle vajaliku info ning ma näen, kus on arenguruumi. Aga kõige tähtsam on lõbutseda," jätkab Sohlberg.

Peugeot 208 Rally4-ga sõitev Hatanmaa on Läti meistrivõistluste juunioride klassis hetkel teine. Paides on Hatanmaani eesmärk sõita terve tempoga, samal ajal võistluse tempot tõstes.

Humus Paide Rally-le registreerus hooaja rekordit tähistavad 110 võitluspaari!

Humus Paide Rally korraldaja Alari Lunts: "Paide ralli vastu on olnud üle ootuste kõrge huvi, mis meid korralikult üllatas, sest tegime ajakanali 100 ekipaažile, kuid suure huvi tõttu otsustasime koos võistlusjuhi Gabriel Müürsepaga ikka kõik soovijad peale lasta. Pidime selleks ajagraafikut kohandama ja ma arvan, et igas võistlusklassis tuleb kõva rebimine."

"Alates teisipäevast on Paide ralli kodulehel kõigile kättesaadavad ka tänavuse võistluse katsete kaardid ja sealt saavad pealtvaatajad endale meelepärase koha välja valida. Linnakatse on kõigile tasuta ja ülejäänud katsetele saab soetada kas 10€ maksva kiiruskatse pääsme või siis 20€ maksva rallipassi. Katsed on oma olemuselt samad nagu eelmisel aastal ja taaskord on tulemas arvatavasti üks hooaja kiiremaid rallisid, sest siinsed Kesk-Eesti teed on sellised kiired ja vägevad," Lunts.

Paide Teatri- ja Muusikamaja kõrval olevale poodiumile sõidab esimene võistlusauto reede õhtul kell 17:20 Avapäeval ootab võistlejaid ees kolm kiiruskatset, millest esimesele ehk Paide linnakatsele antakse start kell 17:38. Laupäeval sõidetakse seitse kiiruskatset.

Kahe võistluspäeva jooksul ootab Humus Paide rallil võistlejaid ees 10 kiiruskatset. Hooaja viienda etapi kogudistantsiks on 525,69 kilomeetrit, millest katsed moodustavad 129,82.