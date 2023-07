Kallus Alcarazi trumpidest: temast õhkub armastust tennise vastu

Wimbledoni slämmiturniiri meesüksikmängu finaalis alistas 20-aastane maailma esireket Carlos Alcaraz põlvkondadevahelises vastasseisus endast 16 aastat vanema 23-kordse slämmiturniiride võitja Novak Djokovici.

"Mul tuleb meelde Stefanos Tsitsipas, kes võitis aastalõputurniiri ja rääkis uue ajastu algusest. Sellest on mitmeid aastaid räägitud. Loomulikult, Wimbledoni finaalis Djokovici alistada on hoopis midagi muud. Selle pingega hakkama saada, ükskõik, kui hästi sa mängid: kõik teavad, mida Novak Djokovic on võimeline viiest-parem matšides tegema," rääkis Kallus Alcarazi kohta.

"Tema puhul tuleb ära mainida, et kõigi aegade noorima maailma esireketina on ta stabiilselt juba väga pikalt ülimalt hästi mänginud. Raske ennustada, kui palju ta võib slämmitiitleid võita: väga palju sõltub sellest, kuidas tervis peab, sest tippsport on tänapäeval üha karmim. Minu jaoks iseloomustab teda kõige rohkem see, et temast õhkub armastust mängu vastu. Ta mängib väljakul nägu naerul ja usun, et see on tema puhul edu võtmeks," lisas Kallus.

Hiljuti teatas kauaaegne Eesti esireket Anett Kontaveit, et peab 27-aastaselt karjääri lõpetama. "Õnneks on see karjäär olnud selline, et midagi ei jää kripeldama," arvas Kallus. "On uskumatu, mida üks Eesti tüdruk on nii tiheda konkurentsiga spordialal suutnud teha. Tennises on väga palju mängijaid, kes lõpetavad karjääri nii, et polegi midagi väga suurt võitnud."

Äsja lõppesid ka tennise Eesti meistrivõistlused, kus nii naiste kui meeste seas selgusid esmakordsed võitjad. Naistest krooniti Eesti meistriks Maileen Nuudi ja meestest Daniil Glinka. Kallus tõi välja, et Eesti noormeestest teevad praegu väga häid tulemusi nii Mark Lajal kui Oliver Ojakäär.

"Meil on praegu meeste ja poiste tennises uskumatult positiivne seis. Loodus tühja kohta ei salli, loodan, et tennises seda ei teki ja meil on järelkasvu tulemas. Usun, et tennis on Eestis piisavalt heades kätes," sõnas Kallus.