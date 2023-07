Brasiillanna andis Rõbakinale viie geimi järel loobumisvõidu

Kasahstani esindav Rõbakina asus avasetis 3:1 juhtima, misjärel võttis Haddad Maia meditsiinilistel põhjustel aja maha ning suundus riietusruumi, hoides kinni enda vasakust puusast. Brasiillanna naasis seejärel platsile, kuid kaotas järgmise geimi ning andis Rõbakinale loobumisvõidu.

"Niimoodi matši lõpetada pole kunagi lihtne, ma loodan, et see ei ole tõsine vigastus. See on Beatrizi jaoks lihtsalt väga halb õnn ja ma loodan, et ta taastub rutt," sõnas Rõbakina.

Rõbakina pääses veerandfinaali, kus ta kohtub võitjaga paarist Ons Jabeur (WTA 6.) - Petra Kvitova (WTA 9.). Eelmisel aastal kohtusid Jabeur ja Rõbakina Wimbledoni tenniseturniiri finaalis, kus Rõbakina 3:6, 6:2, 6:2 võidu pälvis.