Djokovic jõudis haruldase tähiseni, Tsitsipas pidi rassima neli tundi

Austraallane servis kohtumise jooksul 21 ässa, aga ei jõudnud ühegi murdevõimaluseni. Djokovici jaoks on see juba 30. järjestikuseks võiduks muruväljakul ning üldse 350. võiduks slämmiturniiridel. Selle numbrini on jõudnud veel vaid Roger Federer (369) ja Serena Williams (365).

Oluliselt keerulisem oli maailma viienda reketi Stefanos Tsitsipase päev: kreeklane avaringis nägi kunagise ATP tabeli kolmanda mehe Dominic Thiemi (ATP 3.) vastu vaeva neli tundi ja võitis maratonmatši lõpuks 3:6, 7:6 (1), 6:2, 6:7 (5), 7:6 (8).

Tsitsipas sooritas 69 äralööki 32 lihtvea vastu, Thiemi samad numbrid olid 63 ja 46. Austria tähel õnnestus sealjuures 11 Tsitsipase murdepallist päästa üheksa. Teises ringis läheb kreeklane vastamisi Andy Murrayga.

Maailma kolmas reket Daniil Medvedev lubas 20-aastasel wild card'il Arthur Feryl kaks korda murda, aga alistas briti siiski kahe tunniga 7:5, 6:4, 6:3. Mõned minutid enam kui kaks tundi kulutas väljakul ka taanlane Holger Rune (ATP 6.), kes oli britist George Loffhagenist (ATP 371.) üle 7:6 (4), 6:3, 6:2.

Asetusega mängijatest langesid konkurentsist näiteks horvaat Borna Coric (ATP 14.), kes jäi kolm ja pool tundi kestnud mängu järel 3:6, 5:7, 6:4, 6:3, 1:6 alla argentiinlasele Guido Pellale (ATP 308.) ning hispaanlane Roberto Bautista-Agut (ATP 23.), kes pidi koguni neli tundi kestnud mängu järel tunnistama Roman Safiullini (ATP 92.) 2:6, 7:6 (7), 6:7 (4), 6:4, 7:5 paremust.