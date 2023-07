M-Spordi juht: mul on kõrini inimestest, kes meid kogu aeg ründavad

Keenia rallil ei olnudki M-Spordil väga suuri tehnilisi muresid ja piloodid kaotasid aega rehvilõhkemiste tõttu. "Ausalt öeldes usun, et meie töökindlus oli sel rallil üsna tugev," sõnas britt väljaandele DirtFish.

"Lihtsalt meenutage mulle, kas need oleme meie, kes on kaotanud ma ei tea kui palju tagatiibu ja muid detaile? Kas need oleme meie, kes on ühel autol kasutanud juba nelja kardaanvõlli? Kas need oleme meie, kel on olnud probleemid ülekuumenemisega?" küsis ta ajakirjanikult.

"Mulle ei tundu nii. Meil olid mõlemal autol mõned rehvipurunemised, poisid peatusid ja vahetasid need ära," vastas ta ise. "Kui nägime eelmisel aastal leeke, kui auto ei peatunud rehvilõhkemise korral, siis on meie strateegia olnud üks: kui see tuleb, siis peatute ja vahetate. Ei mingeid küsimusi."

Millener tõi välja, et erinevalt konkurentidest on neil stardis kaks autot. "Ott võib võita igal pool, Pierre-Louis pingutab kõvasti oma esimese pjedestaalikoha nimel. Aga ta pole kohas, kus võiks alati võitu noolida. Nii et mured Tänaku autoga välistavad ka meie võidušansi."

"Me teame seda paremini kui keegi teine. See on reaalsus," jätkas M-Spordi boss. "Alternatiiv on üsna lihtne: me võime lihtsalt MM-sarjast minema minna."

"Mul on nii kõrini inimestest, kes meid ja M-Sporti pidevalt ründavad. Oleme tiimis suured poisid ja tüdrukud. Me teame, kus me asume ja teame, milleks oleme võimelised. Kuid lubage mul öelda, MM-sarjas ei ole võistkonda, kes teeks kõvemini tööd."

"Ma olen iga hommik uhke M-Spordi särki selga tõmmates, tulles hooldusparki ja võideldes iga punkti eest, mis võimalik," ei peatunud Millener, kellele ei meeldi "pooltoored" küsimused vastupidavuse ja võimekuse kohta. "Kui me oleks nii halvad kui räägitakse, siis kuidas on Ott Tänak MM-sarjas teisest kohast ühe punkti kaugusel?"

Seitsme etapi järel juhib 140 punktiga tiitlikaitsja Kalle Rovanperä (Toyota), kellele järgnevad Elfyn Evans (Toyota; 99), Sebastien Ogier (Toyota; 99), Tänak (98) ja Thierry Neuville (Hyundai; 93). Tootjate arvestuses on M-Sport Ford 175 punktiga Toyota (285) ja Hyundai (237) järel kolmas.