X!

Jürgenson: soovitud tulemust ei tulnud, kuid üldiselt oli edukas ralli

Autoralli
Romet Jürgenson Jaapani MM-rallil.
Romet Jürgenson Jaapani MM-rallil. Autor/allikas: M-Sport Ford World Rally Team.
Autoralli

Eesti rallisõitja Romet Jürgenson (M-Sport Ford) sai Jaapani MM-rallil Rally2 arvestuses viienda koha ja teenis absoluutarvestuses 14. koha.

Jürgenson sõitis Jaapanis oma klassis stabiilselt esikolmikusse ning näitas kiireimat minekut 13. ja 14. katsel. Eestlase tubli esitust jäi varjutama 9. kiiruskatsel ilmnenud probleem piduritega, mis läks talle maksma kaks ja pool minutit ja kukutas ta klassi kokkuvõttes kõrgest mängust.

"Soovitud tulemust ei tulnud, kuid samas tunnen, et üldiselt oli edukas ralli. Stabiilsus oli kindlasti parem kui varasematel rallidel ja suutsime tippudega konkureerida," rääkis Jürgenson pressiteate vahendusel. "Veidi tööd on veel vaja teha, et mõista, miks kaotasime mõnel kiiruskatsel aega. Aga see käibki arengu juurde," lisas ta.

M-Spordi tiimipealik Richard Millener kiitis eestlase võitlusvaimu. "Romet näitas nädalavahetuse jooksul väga head kiirust. Piduririke oli küll suur pettumus, ent ta toibus sellest muljetavaldavalt ja säilitas ülejäänud ralliks positiivse meele," ütles Millener.

Rally2 arvestuses oli kiireim Nikolai Grjäzin, kellele järgnesid Alejandro Cachon, Yuki Yamamoto, Emil Lindholm ja Jürgenson.

Järgmine MM-etapp toimub 25.-28. juunini Kreeka teedel.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

15:38

Jürgenson: soovitud tulemust ei tulnud, kuid üldiselt oli edukas ralli

11:27

Jaapani ralli võitis Evans, Jürgenson oma klassis viies

10:24

Tänak: never say never, aga rallit praegu plaanis ei ole

30.05

Evans läheb pühapäevale vastu liidrikohalt, Solberg võttis asjatu riski Uuendatud

29.05

Jaapanis juhib Evans, Jürgenson oma seltskonna kolmas

28.05

Ogier pole tuleviku osas otsust teinud: olen juba mõnda aega rallit sõitnud

28.05

Jaapani ralli testikatsel näitas kiireimat minekut Ogier

25.05

Patrick Enok saavutas Imatra rallil karjääri esimese üldvõidu

13.05

Neuville: esikoht Portugalis oli väärt rohkem kui 25 võidupunkti

11.05

Virves esimesest WRC katsevõidust: see oli natuke eesmärk

10.05

Saaremaal näitas kõige paremat minekut Koik, konkurent Volver katkestas

10.05

Thierry Neuville sai hooaja esimese võidu

10.05

Virves teenis karjääri esimese WRC katsevõidu

09.05

Ogier läheb otsustavale päevale suure eduga, Virves lõpetas päeva võiduga

08.05

Ogier kerkis Fourmaux' ebaõnne järel Portugalis liidriks, vahed väikesed

sport.err.ee uudised

17:46

Tartu Ülikool toetus hooaja vältel pikale pingile: kvaliteet ei langenud

17:12

Kajak saavutas Porsche ringrajasarja võistlusel Austrias kaks esikohta

16:39

U-17 jalgpallikoondis andis viimases mängus Belgiale lahingu

16:14

OTSEBLOGI | Roosleht sai teivashüppes nulli, Ehammer kindlustas esikohta Uuendatud

16:07

Stiven Aas teenis nokaudiga profikarjääri kiireima võidu

15:38

Jürgenson: soovitud tulemust ei tulnud, kuid üldiselt oli edukas ralli

15:04

Swiateki teekond Pariisis lõppes neljandas ringis

14:29

Šalkauskasel jäi Eesti rekordist puudu ainult 0,08 sekundit

14:00

Jalgpallikoondis peab Balti turniiril hakkama saama ilma Metsata

13:37

EstAmi otsustava päeva eel juhivad Raumolin ja Sikk

13:13

Vennad Tõnisted purjetasid Eesti võistkonna pronksini

12:43

Eesti neljapaat saavutas MK-etapil üheksanda koha

12:20

Naiste Girol avaetapi võitnud Wiebes sai disklahvi

11:49

Sinjavski pidi mängu varakult pooleli jätma

11:27

Jaapani ralli võitis Evans, Jürgenson oma klassis viies

10:53

Spurs lükkas Thunderi auti ja jõudis NBA finaali

10:24

Tänak: never say never, aga rallit praegu plaanis ei ole

10:00

55. jooksu ümber Harku järve võitsid Kristo Siimer ja Külli Sizask

30.05

Pärnu takistussõidu maailmakarika etapi võit läks Leetu

30.05

Soome hokikoondis tuli kaotusseisust välja ja pääses MM-finaali

loetumad

16:14

OTSEBLOGI | Roosleht sai teivashüppes nulli, Ehammer kindlustas esikohta Uuendatud

30.05

Soome hokikoondis tuli kaotusseisust välja ja pääses MM-finaali

30.05

PSG võitis teist korda järjest Meistrite liiga

30.05

VIDEO | Henri Välja üllatas Kalju väravalukku tabamusega oma väljakupoolelt

10:24

Tänak: never say never, aga rallit praegu plaanis ei ole

30.05

Šveitsi hokikoondis noppis taas MM-finaali piletid

10:53

Spurs lükkas Thunderi auti ja jõudis NBA finaali

30.05

Tassi võimas blokk tõi Legiale poolfinaalis teise võidu

30.05

Karl Johan Lips jätkab karjääri Poola kõrgliigas

30.05

Pärnu Vaprus sai taas Nõmme Kaljust jagu Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo