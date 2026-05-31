Jürgenson: soovitud tulemust ei tulnud, kuid üldiselt oli edukas ralli

Jürgenson sõitis Jaapanis oma klassis stabiilselt esikolmikusse ning näitas kiireimat minekut 13. ja 14. katsel. Eestlase tubli esitust jäi varjutama 9. kiiruskatsel ilmnenud probleem piduritega, mis läks talle maksma kaks ja pool minutit ja kukutas ta klassi kokkuvõttes kõrgest mängust.

"Soovitud tulemust ei tulnud, kuid samas tunnen, et üldiselt oli edukas ralli. Stabiilsus oli kindlasti parem kui varasematel rallidel ja suutsime tippudega konkureerida," rääkis Jürgenson pressiteate vahendusel. "Veidi tööd on veel vaja teha, et mõista, miks kaotasime mõnel kiiruskatsel aega. Aga see käibki arengu juurde," lisas ta.

M-Spordi tiimipealik Richard Millener kiitis eestlase võitlusvaimu. "Romet näitas nädalavahetuse jooksul väga head kiirust. Piduririke oli küll suur pettumus, ent ta toibus sellest muljetavaldavalt ja säilitas ülejäänud ralliks positiivse meele," ütles Millener.

Rally2 arvestuses oli kiireim Nikolai Grjäzin, kellele järgnesid Alejandro Cachon, Yuki Yamamoto, Emil Lindholm ja Jürgenson.

Järgmine MM-etapp toimub 25.-28. juunini Kreeka teedel.