Allar Hint Wimbledoni loosist: Anett on soosiku rollis

Londonis tehakse veel viimaseid ettevalmistusi aasta tähtsamaks muruturniiriks. Esmaspäeval algab põhiturniir ja Wimbledoniga paneb punkti oma profikarjäärile Anett Kontaveit (WTA 79.). Reedene loos tõi talle avaringi vastaseks maailma 110. reketi Lucrezia Stefanini Itaaliast, kes läbis edukalt kvalifikatsiooni. Kontaveit ja Stefanini pole varem omavahel mänginud.

Eesti tenniseliidu peasekretäri Allar Hindi sõnul on Kontaveit soosiku rollis. "Pigem on Anett mängus soosik, kuid teistpidi on Stefanini kvalifikatsioonist tulnud mängija, kes on kolm mängu alla saanud. See kindlasti tasakaalustab seda. Midagi lihtsat ei tule," hindas Hint.

Kaia Kanepit (WTA 101.) loos ei hellitanud. Tema esimeseks vastaseks on maailma 12. reket venelanna Veronika Kudermetova, kes jõudis sel kuul Hollandis 's-Hertogenboschis toimunud muruturniiril finaali. Varem on nad omavahel mänginud kolmel korral ja Kanepi juhib mängudega 2:1, aga tema mõlemad võidud pärinevad 2019. aastast ja on saadud liival.

"Kaial on kindlasti väga raske vastane, kes võib-olla Wimbledonis sellist tulemust ei ole teinud, aga ütleme nii, et tema muruturniirid nii sellel kui ka eelmisel aastal näitavad, et ta jõuab poolfinaalidesse ja finaalidesse. Temal on ka murumängud all, mida täna Kaial ega Anetil ei ole," märkis Hint.

Naiste konkurentsis asub tiitlit kaitsma Jelena Rõbakina (WTA 3.), kes kohtub avaringis maailma 46. reketi ameeriklanna Shelby Rogersiga.