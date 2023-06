Kontaveit alustab karjääri viimast turniiri maailma 110. reketi vastu

27-aastane Kontaveit paikneb maailma edetabelis 79. real, 25-aastane itaallanna aga 110. kohal.

Stefanini sai kvalifikatsiooni ostustavas matšis üle kolme tunni kestnud kohtumises 6:2, 6:7 (3), 7:6 (9) jagu hiljuti pikalt vigastuspausilt naasnud Taiwani tennisistist Su-Wei Hsiehist (WTA 954). See on alles teine kord, kui Stefanini on slämmiturniiril põhitabelisse pääsenud, esimest korda läbis ta edukalt kvalifikatsiooni tänavustel Austraalia lahtistel, kus jõudis lõpuks teise ringi.

Võidu korral läheks Kontaveit teises ringis ilmselt vastamisi 32. asetatud tšehhitari Marie Bouzkovaga (WTA 32.), kes kohtub avaringis läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud šveitslanna Simona Waltertiga (WTA 115.).

Kontaveit teatas 20. juunil, et tõmbab seljavigastuse tõttu sportlaskarjäärile joone alla ja astub viimast korda võistlustulle Wimbledoni suure slämmi turniiril.

"See on minu jaoks ääretult emotsionaalne otsus, sest armastan tennist. Armastan seda mängu, mis on seni olnud minu elu keskmik, kirg ja eesmärk saavutada maksimaalselt häid tulemusi. Iga professionaalne mängija teab, kui raske on tennises tippu jõuda ja veelgi raskem seal püsida. Iga tiitlivõidu nimel tuleb pingutada mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt," selgitas Kontaveit lõpetamisotsust. "Tänaseks on selgunud, et minu seljas on toimunud nimme lülivaheketta degeneratsioon (Discopathia lumbalis), mis ei lase täiskoormusel treenimist ega võistlemist jätkata. Seetõttu on võimatu nii tiheda konkurentsiga alal tipptasemel jätkata."

Teise eestlasena on Wimbledonis võistlustules Kaia Kanepi (WTA 101.), kes läheb avaringis vastamis venelanna Veronika Kudermetovaga (WTA 12.). Varem on nad omavahel mänginud kolmel korral ja Kanepi juhib mängudega 2:1, aga tema mõlemad võidud pärinevad 2019. aastast ja on saadud liival.

Maailma esireket Iga Swiatek kohtub avaringis hiinlanna Zhu Liniga (WTA 33.), tiitlikaitsja Jelena Rõbakina (WTA 3.) läheb vastamisi ameeriklanna Shelby Rogersiga (WTA 46.). Maailma teine number Arina Sabalenka alustab ungarlanna Panna Udvardy (WTA 82.) vastu.

Loos viis kokku ka kaks vabapääsme saanut – viiekordse Wimbledoni võitja, 43-aastase ameeriklanna Venus Williamsi (WTA 554.) ja mullu sügisel emaks saanud ning tänavu kevadel võistlustulle naasnud ukrainlanna Elina Svitolina (WTA 75.).

Wimbledoni põhiturniir algab esmaspäeval, 3. juulil.