Murul alustanud Swiatek teenis hooaja 15. 6:0 setivõidu

Swiatek alistas tund ja 52 minutit kestnud kohtumises 5:7, 6:2, 6:0 sakslanna Tatjana Maria (WTA 58.). Seejuures murdis Swiatek avasetis kohe Maria pallingu ja juhtis veel 4:2, aga kaotas siis kolm geimi järjest. Seisul 5:5 päästis Maria murdepalli ja murdis siis hoopis ise poolatari servi, võites avaseti. Järgmisest 14 geimist võitis aga Swiatek 12.

22-aastane Swiatek on tänavu koguni 15 setti võitnud geimigi loovutamata. Meeste seas on sel hooajal enim 6:0 võidetud sette maailma esinumbril Carlos Alcarazil ja Marcos Gironil, nemad on mõlemad võitnud neli setti geimigi loovutamata.

Ühtlasi oli see Prantsusmaa lahtistel triumfeerinud Swiateki kaheksas järjestikune võit, üldse on ta tänavu võitnud 36 kohtumist, olles sellega naiste arvestuses edukaim.

Teises ringis läheb Swiatek vastamisi šveitslanna Jil Teichmanniga (WTA 129.), kes sai 3:6, 6:3, 6:4 jagu ameeriklanna Claire Liust (WTA 95.).

Karjääri jooksul 14 turniiri, sealhulgas neli slämmiturniiri võitnud Swiatek pole seni murul veel täiskasvanute seas turniirivõitu saanud, küll aga võitis ta viis aastat tagasi Wimbledoni noorteturniiri.