42-aastane Venus Williams pidi tunnistama 17-aastase šveitslanna paremust

Viimati mängis Williams jaanuari alguses Aucklandis ja jõudis seal teise ringi, aga loobus seejärel vigastuse tõttu Austraalia lahtistest. Liivaturniiridel ta kaasa ei teinud ning nüüd, kui võistluskarussell liikus murule, sai viiekordne Wimbledoni võitja Williams Hollandi turniirile vabapääsme.

Loosi tahtel läks edetabelis 696. kohale langenud Williams avaringis vastamisi samuti vabapääsmega põhitabelisse koha saanud 17-aastase Naefiga (WTA 202.), üle kahe tunni kestnud kohtumise võitis šveitslanna lõpuks 3:6, 7:6 (3), 6:2.

Naef on endine juunioride maailma neljas reket, kes polnud varem WTA turniiridel mänginud. "Ma ei suuda uskuda, et sain Venusega mängida. Ta on suurepärane mängija ning paljudele eeskujuks," ütles Naef pärast matši.

Williams sai vabapääsme ka järgmisel nädalal Birminghamis peetavale WTA turniirile, eeldatavasti saab ta vabapääsme ka Wimbledoni põhitabelisse.