Novak Djokovic võitis rekordilise slämmitiitli

Djokovic võitis kolm tundi ja 13 minutit kestnud finaali 7:6 (1), 6:3, 7:5. Serblane jäi esimeses setis 1:4 kaotusseisu, aga vastas kolme järjestikuse geimivõiduga. Kiires lõppmängus võttis Djokovic veenva 7:1 võidu. Teises setis pääses Djokovic murde järel 3:0 juhtima, misjärel vormistas ta 6:3 setivõidu.

Viimases setis vahetasid mehed kordamööda geimivõite 11. geimini, siis murdis Djokovic norralase servi ja asus 6:5 juhtima. Järgmises geimis Ruud visa vastupanu ei osutanud ning Djokovic kindlustas endale rekordilise 23. suure slämmi tiitli. Slämmivõitude arvestuses järgnevad talle Rafael Nadal 22 ja Roger Federer 20 trofeega.

Many congrats on this amazing achievement @DjokerNole

23 is a number that just a few years back was imposible to think about, and you made it!

Enjoy it with your family and team!