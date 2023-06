Swiatek tagas viimasena koha poolfinaalis

Swiatek asus esimest setti murdega 3:1 juhtima, aga loovutas seejärel kohe oma pallingugeimi. Kümnendas geimis sai maailma esireket oma teise murde ja võitis seti 6:4.

Teises setis pani Swiatek oma paremuse taas maksma, murdes kahel korral Gauffi servigeimi ning võttis lõpuks 6:2 setivõidu. Kohtumine kestis kokku tund ja 28 minutit.

Swiatek on Prantsusmaa lahtistel püsinud võitmatuna juba 12 matši järjest, poolatari viimane kaotus tuli 2021. aastal veerandfinaalis Maria Sakkarile.

Poolfinaalis kohtub Swiatek brasiillanna Beatriz Haddad Maiaga (WTA 14.), kes sai veerandfinaalis 3:6, 7:6 (5), 6:1 jagu Ons Jabeurist (WTA 7.). Teises poolfinaalis lähevad vastamisi Arina Sabalenka (WTA 2.) ja Karolina Muchova (WTA 43.).

