Evans kohtumisest Solbergiga: teostus on headest ideedest tähtsam

Autoralli MM-sarja piloodid on viimasel ajal avalikult sarja kritiseerinud ja öelnud, et WRC vajaks muudatusi reeglistikus, et huvi kaotanud fänne ala juurde tagasi tuua. Elfyn Evans (Toyota) ütles, et kohtumine pilootide ja Petter Solbergi vahel oli konstruktiivne, kuid peab ka teostust leidma.

Eelmisel nädalavahetusel toimunud Sardiinia ralli käigus kohtusid MM-sarja piloodid rahvusvahelise autoliidu (FIA) pilootide komisjoni asepresidendi Petter Solbergiga, et arutada võimalikke muutusi WRC reeglistikus.

"Töötame selle kallal sisemiselt ja võtame pilootide arvamust kuulda. Pärast komisjoniga liitumist tahtsin kuulda WRC meeskondade arvamusi, et saada üldisest foonist aru," vahendas ralliportaal DirtFish Solbergi sõnu. "Arutasime kõike, see oli täiesti avatud suhtlus, mille käigus kogusime head tagasisidet nii WRC kui ka WRC2 autojuhtidelt."

Elfyn Evans (Toyota) ütles, et kohtumine läks hästi, kuid edasised sammud on suure tähtsusega. "Meil ei ole midagi sellist varem toimunud. On hea, et Petter on võtnud initsiatiivi ja teeb selle kallal tööd," ütles Evans.

"Mis on selle juures eriti huvitav, on see, kuidas see kõik lõpuks välja näeb. Positiivse koosoleku korraldamine ja sealt ideede saamine on tore ja hea, aga suur küsimus on see, kuidas me siit edasi liigume. Ma ei ütleks, et mul on suurepäraseid ideid, mida tahaks kõigile kuulutada, aga mul on nimekiri asjadest, mis on praegu halvasti," lisas Evans.

Esmaspäeval ütles kaheksakordne autoralli MM-sarja meister Sebastien Ogier, et MM-sarja kvaliteet on langenud ning peaks mõtlema reeglistiku muutmisele. "Me peame midagi tegema, et seda paremaks muuta," ütles Ogier. "Seda sporti jälgivad mitmed fännid, aga siin on mitu aspekti, mis inimestele pettumust valmistavad."

Ogier ütles, et piloodid on pidanud viimaste rallide ajal liigselt tühiste rikkumiste tõttu kohtunikega aega veetma, kuigi tegelikult on neil märksa tähtsamaid asju teha.

"Reeglites on palju asju, mis ei ole loogilised. Nüüdseks nõustuvad vist kõik, et terve WRC vajab suurt ümbermõtestamist, sest kvaliteet on läinud alla. WRC ei huvita enam kedagi. Rallitiitel ei tähenda mullegi enam suurt midagi," lisas kriitiline Ogier.

Järgmine MM-ralli toimub 22.-25. juunil Keenias.