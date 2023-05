Rovanperä: Sardiinia ralli ei meeldi mulle ühestki otsast

Autoralli MM-sarja üldliidril Kalle Rovanperäl on sel nädalal Sardiinias toimuva etapi eel halvad eelaimdused. Talle ei meeldi see võistlus ja lisaks tuleb startida ebamugavalt positsioonilt.

22-aastane soomlane läheb kruusaralli avapäeval teistele teed puhastama. Seejuures tuleb kaks korda läbida ka 50-kilomeetrine Monte Lerno - Sa Conchedda katse. Kuigi ta on minevikus sarnasest olukorrast rallisid ka võitnud, siis Itaalias säärast asjade kulgu ei usu.

"Ma arvan, et Sardiinias see ei kordu," sõnas Rovanperä väljaandele DirtFish. "See on kindlasti ainus ralli MM-kalendris, mis mulle põhimõtteliselt mitte ühelgi moel ei meeldi."

"Nii et kindlasti saab olema keeruline, aga mõistagi soovime teha hea nädalalõpu ja pingutame selle nimel, mis on võimalik võtta."

Rovanperäst positiivsem polnud ka kaardilugeja Jonne Halttunen. "Ma tean kindlalt, et 50 km katsel esimesena teel olemine selle kuumuse juures ja rehve arvestades saab olema katastroof," sõnas ta.

"See saab olema tõeliselt nõudlik katse. Samuti ei ole Sardiinia ralli meie jaoks parim võimalik ralli ka üldises plaanis. Anname endast parima, aga saab olema tõeliselt raske."

Rovanperä on kõrgeima kategooria masinaga osalenud kolmel Sardiinia rallil. Kahel esimesel korral jäi ta punktikohal kaugele ja pidi mullu hiljem maailmameistriks tulles leppima toona viienda kohaga.

Tema lähim rivaal Ott Tänak on aga Sardiinias mõnevõrra paremini hakkama saanud: 2017. aastal teenis ta seal oma karjääri esimese etapivõidu ja kordas saavutust ka mullu.