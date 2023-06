VIDEO | Rovanperä pääses napilt karmist kokkupõrkest lehmadega

Nimelt oli tee peal mitu lehma, aga imekombel õnnestus Rovanperäl neile otsasõitu peaaegu vältida.

"See oli üsna kiiruskatse alguses. Tee peal oli kolm lehma, kaks neist keset teed. Sõitsin teelt välja, et neile otsasõitu vältida, aga kahega ikka põrkasime kokku. Siis läksin kraavi, sõitsin üle suurte kivide," selgitas Rovanperä DirtFishile. "Meil ei vedanud nende lehmadega, aga õnneks midagi katki ei läinud."

Holy cow!



Damage for Rovanperä as he hits a cow in SS4#wrc #RallyItaliaSardegna pic.twitter.com/Tdq8xSBbEg