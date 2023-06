Tänak: oleme finišisse jõudmise üle õnnelikud

Päeva teises pooles olid eestlased tehniliste probleemidega hädas ning kuigi korraks tõusid nad kuuendale kohale, langesid nad päeva lõpuks siiski seitsmendaks.

Tänak ütles viimase kiiruskatse järel, et on finišisse jõudmise üle õnnelik. "Kaotasime veepumba üsna alguses ja küpsetasime lõpuks mootorit. Mõnes kohas hakkas pump uuesti tööle, aga siis polnud meil survet ja mootoris võimu. Oleme finišisse jõudmise üle õnnelikud," ütles Tänak.

Esimese täispika võistluspäeva lõpuks juhib rallit Esapekka Lappi (Hyundai), kellele järgnevad Sebastien Ogier (Toyota; +0,1) ja Thierry Neuville (Hyundai; +18,6).

"Enam kõvemini pingutama ei pidanudki, ühest kümnendikust piisab!" naljatles Lappi seitsmenda kiiruskatse järel. "Hea meel on finišis olla, oli päris keeruline katse. Meie tagumine vasak rehv läks lõhki, see hakkas ka häirima. Aga siin me oleme, kõik on hästi ja ootame homset."

Laupäeval on kavas kaheksa kiiruskatset kogupikkusega 133,6 kilomeetrit. Esimesele katsele antakse start kell 9.05. Sündmuste käigule saab kaasa elada ERR-i otseblogi vahendusel.