Djokovic ja Alcaraz alustasid Prantsusmaa lahtisi kindla võiduga

2016. ning 2021. aastal slämmiturniiril meistriks tulnud serblane vajas esimese kahe seti võitmiseks tundi ja 18 minutit, kuid pidi kolmandas setis tunni ja 11 minutit vaeva nägema.

Kolmandas setis asus serblane 3:1 juhtima, kuid ameeriklane viigistas. Djokovic läks seejärel kahe geimiga juhtima, kuid Kovacevic vastas kolme järjestikuse geimivõiduga, kuid ei suutnud setivõitu realiseerida. Sett läks kiiresse lõppmängu, kus Djokovic ameeriklase 7:1 lahendas.

Serblane lõi 10 ässa vastase seitsme vastu, Djokovicil kogunes matši peale kokku 41 äralööki ja 22 lihtviga (Kovacevicil vastavalt 25 ja 34). Mängitud punktidest võitis Djokovic 107 ning Kovacevic 78.

Djokovic kohtub turniiri teises ringis ungarlase Marton Fucsovicsiga (ATP 83.), kes sai enda avaringi kohtumises 6:3, 5:7, 6:1, 6:3 jagu prantslasest Hugo Grenierist (ATP 122.). Djokovic ja Fucsovics on varasemalt kohtunud neljal korral, serblane on seni kõik korrad võitnud.

Maailma esireket Carlos Alcaraz alustas samuti enda teekonda 2023. aasta Prantsusmaa lahtistel võidukalt, kui alistas kolmes setis itaallase Flavio Cobolli (ATP 159.) 6:0, 6:2, 7:5.

Tunni ja 59 minutit kestnud kohtumises vajas esireket Djokovicile sarnaselt kahe seti võitmiseks vaid 53 minutit, kuid heitles itaallasega viimases setis tunni ja kuus minutit. Alcarazil oli seisul 5:4 kolm matšpalli, kuid Cobolli päästis need kõik. Seisul 6:5 päästis itaallane veel ühe matšpalli, kuid Alcaraz surus realiseeris viiendal võimalusel lõpuks matšivõidu.

Alcaraz kohtub turniiri teises ringis jaapanlase Taro Danieliga (ATP 112.), kes alistas enda avaringi kohtumises austraallase Christopher O'Connelli 6:0, 6:2, 6:4.

Prantsusmaa lahtiste avaringis sündis üllatus, kui itaallane Fabio Fognini (ATP 130.) lülitas maailma 10. reketi Felix Auger-Aliassime 6:4, 6:4, 6:3 võiduga konkurentsist.

22-aastane Auger-Aliassime ütles pärast matši, et peab võtma veidi aega, et tervisega tegeleda. "Õlg ei ole parimas korras, aga see polnud [esmaspäeval] probleem. Jäin eile natuke haigeks, ei saanud hästi magada. Olen mõne asjaga juba hädas olnud ja nüüd jäin haigeks, kas suudate uskuda?" ütles kanadalane.

Argentiinlane Diego Schwartzmann (ATP 95.) pääses teise ringi, kui tuli 0:2 seisust Bernabe Zapata Mirallese (ATP 38.) vastu välja ning alistas hispaanlase kolm tundi ja 40 minutit kestnud kohtumises 1:6, 6:7 (5), 6:2, 6:0, 6:4.

Edasipääsu lunastas ka britt Cameron Norrie (ATP 13.), kes alistas prantslase Benoit Paire'i (ATP 149.) 7:5, 4:6, 3:6, 6:1, 6:4.

Pedro Cachini (ATP 64.) ja Dominic Thiemi (ATP 92.) mängisid kuuendal väljakul ligi neli tundi, kuid Cachinil õnnestus lõpuks 6:3, 6:2, 6:7 (1), 4:6, 6:2 võiduga edasipääs pälvida.