Kontaveit: enesekindlus tuleb mängudega, neid mul väga palju olnud ei ole

27-aastane Kontaveit kohtub esimeses ringis USA-d esindava Bernarda Peraga (WTA 38.). Mullu mängisid nad kahel korral – Wimbledonis jäi peale Kontaveit 7:5, 6:1, aga Hamburgi turniiri finaalis võitis Pera 6:2, 6:4.

Kontaveit ütles Delfi Spordile, et vastase mängus tekib kindlasti kohti, kust saab punkte võtta. "Kui tal need pallid kõvasti ja sisse kukuvad, siis on raske, aga peab proovima võidelda ja iga punkt näidata, et ma olen kohal ja jooksen kõigele järgi ning mängin nii palju palle tagasi, et tema elu võimalikult raskeks teha," ütles Kontaveit.

Eestlanna on heidelnud seljavigastusega, mis hakkas teda kimbutama juba eelmise aasta oktoobris. Mai alguses ütles ta, et ei ole veel treeningutel õiget koormust leidnud. "Ma ei taha rõõmustada ja öelda, et kõik on hästi," sõnas Kontaveit.

Maailma 78. reket ütles laupäeval, et on end viimasel ajal paremini tundnud. "Vahepeal on natuke kange, aga eks ma teen neid harjutusi edasi ja pean teda kogu aeg hoidma heas konditsioonis. Kindlasti peab sellega tegelema rohkem, kui ma vanasti seda tegin," ütles Kontaveit.

"Mul pole olnud tegelikult sellist vigastust, mis mind pikalt vaevaks ja tagasi tuleks, ja mis ei ole mingi väike lihase ära tõmbamine. Igatpidi on raske, kui sa ei tea, kuidas su keha vastu peab ja see on sul kogu aeg kuskil mõtetes," lisas eestlanna.

Kontaveit ütles, et otsib veel enesekindlust, kuid see on vigastuselt naastes normaalne. "Minu enesekindlus tuleb tavaliselt mängudega ja neid mul väga palju olnud ei ole. Annan endast iga päev nii palju kui suudan ja loodan, et see läheb paremaks," sõnas eestlanna.

Kontaveidi ja Pera vahelise kohtumise võitja läheb teises ringis vastamisi horvaadi Donna Vekici või kvalifikatsioonist põhiturniirile pääsenud mängijaga, kolmandas ringis tuleks asetuse järgi vastu 10. paigutatud tšehh Petra Kvitova.