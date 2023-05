Kanepi tõusis Kontaveidi asemel Eesti esireketiks

Nädala alguses avaldatud edetabelis langes Kanepi pärast ligi kolme kuud Eesti teiseks reketiks, kuid tõusis Prantsusmaa lahtiste eel Anett Kontaveidi viiekohalise kukkumise järel taas esireketiks. Kanepi asetseb WTA edetabelis 74. real, Kontaveit on 78. tabelireal.

Elena Malõgina tõusis viis kohta ja jätkab edetabelis 357. kohal, Maileen Nuudi on 547. tabelireal, Katriin Saar on maailma 1170. reket ning Anet Koskel on temast kuus tabelirida allpool.

Naiste edetabeli esimese 23 tabelirea seas muudatusi ei olnud ja maailma esireketina jätkab poolatar Iga Swiatek, talle järgnevad Arina Sabalenka ja Jessica Pegula.

Meeste edetabelis tõusis Mark Lajal seitsme koha võrra 311. tabelireale ja jätkab Eesti esireketina. Kristjan Tamm on 643. real, Daniil Glinka tõusis eelmise nädala suure hüppe järel veel kuus kohta ja on nüüd maailma 715. reket.

Meeste edetabeli esimese seitsme reas muudatusi ei juhtunud: Carlos Alcaraz jätkab esireketina, hiljuti Rooma Mastersi turniiri võitnud Daniil Medvedev on teisel tabelireal, talle järgneb Novak Djokovic.