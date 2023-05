Kontaveit seljavigastusest: ma ei taha rõõmustada ja öelda, et kõik on hästi

Enne Parksi alistamist sai Kontaveit viimati WTA tuuril võidurõõmu maitsta veebruari alguses Abu Dhabi turniiril, kus ta oli avaringis parem hiinlannast Zhang Shuaist. Kahjuks lõppes eestlanna turniir teises ringis, kui ta andis otsustavas setis ameeriklannale Shelby Rogersile loobumisvõidu ning otsustas seejärel seljavigastuse tõttu paarikuulise võistluspausi teha.

"Olen kuude kaupa seljale erinevaid harjutusi teinud, palju igavaid asju. Nii et nüüd olen eriti põnevil, et saan taas võistelda ja midagi lõbusat teha," rääkis Kontaveit WTA kodulehele. "Viimased kuu aega treenisin Hispaanias. Mängisin ka Portugalis Billie Jean Kingi karikaturniiril ja seal andis selg natukene tunda. Eks see oli esimene korralik katsumus. Pärast paari mängu hakkas selg valutama, mis oli natukene murettekitav."

"Trennis on raske õiget tasakaalu leida, kui pidevalt muretsed, et äkki teed seljale uuesti liiga. Siis lähed turniirile ja sa ei tunne, et oled piisavalt treeninud. Kogesin seda Madridi turniiril. Mängisin Karolina Muchova vastu ja seisul 2:2 tundsin väsimust. Pärast Madridi hakkasin trennis rohkem pingutama ja püüdsin selja pärast mitte muretseda. Seni on kõik hästi, ma ei ole seljas rohkem valu tundnud," lisas Kontaveit.

Järgmisel nädalal taas Eesti esireketiks tõusev Kontaveit pole kindel, mida tulevik toob. "Ma ei ole sellele veel niimoodi mõelnud. Aga kindlasti ei ole lihtne mängida, kui miski sind pidevalt vaevab. Loodan, et harjutused aitavad selga tervena hoida ja eks siis vaatame, mis saab edasi. Ma ei ole veel mingeid suuri otsuseid teinud. Ma ei taha rõõmustada ja öelda, et kõik on hästi. Roomas olen mänginud ainult ühe matši. Tahan teada, kuidas selg mitme järjestikuse mängu jooksul vastu peab."

Neljapäeval kohtub Kontaveit Rooma turniiri teises ringis maailma 16. reketi venelanna Ljudmilla Samsonovaga.