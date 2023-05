Kontaveit tõusis taas Eesti esireketiks

Värskes naiste tennise maailma edetabelis tõusis Anett Kontaveit üheksa kohta ja on pärast ligi kolme kuud taas Eesti esireket. Meeste edetabelis tegi Daniil Glinka 59-kohalise tõusu.

Seljavigastusega heitlev Kontaveit tõusis edetabelis üheksa koha võrra ja asetseb sellest nädalast 73. real. Veebruari lõpus Eesti esireketiks tõusnud Kaia Kanepi langes viis kohta ja on maailma edetabelis 76. kohal. Pühapäeval lõppenud kõrgeima kategooria WTA tenniseturniiril Roomas piirdus Kanepi ühe mänguga, Kontaveit langes konkurentsist teises ringis.

Elena Malõgina jätkab edetabelis 362. kohal, Maileen Nuudi on 544. tabelireal, Katriin Saar on maailma 1150. reket ning Anet Koskel on temast viis tabelirida allpool.

Kasahstani esindav Jelena Rõbakina tõusis edetabelis kaks kohta ning asetseb nüüd neljandal real, mis on 23-aastase tennisisti karjääri parim asetus. Rõbakina võitis pühapäeval lõppenud kõrgeima kategooria WTA tenniseturniiri Roomas. Temaga finaalis mänginud ukrainlanna Anhelina Kalinina tegi 22-kohalise hüppe ja asetseb nüüd 25. tabelireal.

Naiste edetabeli esikolmik püsis muutusteta: Iga Swiatek jätkab esireketina, talle järgnevad Arina Sabalenka ja Jessica Pegula.

Mark Lajal jätkab Eesti esireketina, kuid loovutas viimases meeste tennise maailma edetabelis 15 kohta ning asetseb nüüd 318. kohal. Kristjan Tamm on 640. real, Daniil Glinka tõusis 59 kohta ja on nüüd maailma 721. reket.

Meeste seas tõusis esireketiks taas 20-aastane hispaanlane Carlos Alcaraz, kes langes üllatuslikult Rooma Mastersil kolmandas ringis konkurentsist välja. Rooma turniiril tuli meistriks venelane Daniil Medvedev, kes tõusis võiduga Novak Djokovici asemel maailma teiseks reketiks. Djokovici järel on norralane Casper Ruud, kreeklane Stefanos Tsitsipas ja taanlane Holger Rune.