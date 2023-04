Selgus Kanepi esimene vastane Charlestoni turniiril

Kanepi läheb põhitabeli avaringis vastamisi ameeriklanna Madison Brengle'iga (WTA 86.). Naised on omavahel kohtunud varem vaid korra, kui 2015. aastal teenis Kanepi Austraalias Brisbane'is toimunud turniiril 6:3, 7:6 (3) võidu. Kohtumine toimub Eesti aja järgi esmaspäeva õhtul.

Edu korral on eestlanna teise ringi vastaseks maailma kaheksas reket Darja Kasatkina, kes sai turniiriks kolmanda asetuse ja otsepääsme teise ringi. Mullu jõudis Kanepi Charlestonis kolmandasse ringi, kus ta kaotas 3:6, 6:4, 2:6 poolatarile Magda Linettile (WTA 19.).

Kõrgeima asetuse sai maailma kolmas reket Jessica Pegula, teise asetuse mullu Charlestonis finaali jõudnud Ons Jabeur (WTA 5.) ja neljanda asetuse tiitlikaitsja Belinda Bencic (WTA 9.).

