Martin Himma kodusest MK-etapist: ootan suurt pidupäeva

23-aastane Himma tunnistab, et kodune MK-etapp Lauluväljakul on midagi erilist. "Ma olen viimane nädal ainult sellele võistlusele mõelnud. Ootan suurt pidupäeva ja seda ta kindlasti on ka," lausus Himma ERR-ile.

"Tean, et kõik tuttavad-lähedased on kohal. Praegugi on väike värin sees, aga see kindlasti ei tähenda halba," jätkas ta. "Ma loodan top 30 sõita. Usun endasse ja arvan, et see on kindlasti võimalik."

Himma on varem kahel korral MK-sarjas sprindis 30 hulka jõudnud: 2020. aastal Dresdenis sai ta vabatehnikasprindis 27. ja 2022. aastal Rukal klassikatehnikasprindis 24. koha.