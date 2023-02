Kontaveit ei naase Indian Wellsi turniiriks

"Aasta algus on minu jaoks olnud keeruline. Alates eelmise aasta oktoobrist on seljavalu end tunda andnud suuremas osas minu matšidest. Olen üritanud abi leida ja treenida nii palju kui võimalik, aga mingil põhjusel on see iga kord mängima minnes naasnud," kirjutas Kontaveit eelmise nädala esmaspäeval ühismeedias.

Kontaveit mängis viimati veebruari alguses Abu Dhabi turniiril, kus langes konkurentsist teises ringis. Seejärel jättis ta vahele järgnenud turniirid Dubais ja Dohas. Eestlanna plaanis naasta märtsis toimuvateks Indian Wellsi ja Miami turniirideks.

Paraku vähemalt Indian Wellsis Kontaveit ei võistle. Küll aga peaks kaasa tegema hiljuti Eesti esinumbriks kerkinud Kaia Kanepi.

27-aastane Kontaveit on Indian Wellsis osalenud kuus korda ja pääses 2021. aastal parimal juhul veerandfinaali.