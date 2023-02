Kullamäe lõpusekundite kaugvise tõi Eestile Sloveenia üle võidu

Avaveerandi võitis kodumeeskond 24:16, aga Sloveenia läks poolajale siiski kolmepunktilises eduseisus. Julgeid viskeid võtnud Eesti võitles esimesel poolajal välja kümme ründelauapalli.

Erinevalt avapoolajast jäi teist poolaega iseloomustama pigem kinnine korvpall, kus mõlemad meeskonnad käisid palju vabaviskejoonel ning eksisid mitmel puhul ka lihtsate visetega. Sloveenia läks otsustaval veerandajal korraks ette ka kuue punktiga ning Aleksej Nikolici kaks tabavat vabaviset tõid üheksa sekundit enne lõpusireeni tabloole Sloveenia 78:75 edu, aga Eesti suutis ülipõneva mängu lõpu enda kasuks pöörata.

Esmalt tabas Kristian Kullamäe kahest vabaviskest esimese ning viskas teise meelega mööda, sai ise ründelaua ja tabas, ent astus liiga vara üle joone ja korv ei lugenud. Žiga Samar ei suutnud aga küljeauti lahti mängida, pall läks Eestile ning Kullamäe tabas kaks sekundit enne mängu lõppu raske kaugviske, tuues Eestile 79:78 võidu.

Eesti resultatiivseim oli esimesel veerandajal kümme punkti visanud Hugo Toom 15 silmaga, Kaspar Treier lisas 13 punkti ja kuus lauapalli, Kullamäe arvele jäi lõpuks 12 punkti. Tähtsatel hetkedel kolm kaugviset tabanud Mikk Jurkatamm viskas 11 punkti. Üleplatsimeheks oli neli kaugviset tabanud sloveen Gregor Glas.

Ilma ühegi traditsioonilise tsentrita mänginud Eesti võitis lauavõitluse 42:39 (ründelauad Eestile 17:8), tabades väljakult viskeid 37-protsendiliselt.

Enne mängu:

Eestil on valiksarja viimaseks aknaks puudu mitu olulist mängijat: erinevatel põhjustel ei saa koondist aidata Siim-Sander Vene, Rauno Nurger, Matthias Tass, Maik-Kalev Kotsar, Sander Raieste, Kerr Kriisa ja Henri Veesaar. See tähendab, et koondis mängib Sloveenia ja Rootsi vastu ilma naturaalse tsentrita.

"See ei ole esimest korda. Taavi Jurkatamm, Mihkel Kirves, Kristjan Kitsing, Kaspar Treier ja Kregor Hermet - [positsioonid] neli ja viis mängivad meie süsteemis suhteliselt sarnaselt," rääkis koondise peatreener Jukka Toijala sel nädalal ERR-ile.

Sarnaselt Eestile kuulub reedese vastase Sloveenia koosseisu ainult kaks viimasel EM-finaalturniiril mänginud meest, nimekamateks palluriteks on Kristian Kullamäe endine klubikaaslane Burgosest Aleksej Nikolic, kes tänasel päeval mängib Itaalia kõrgliigas; samuti Madridi Reali noortesüsteemist tulnud Urban Klavzar ja Maik-Kalev Kotsari endises koduklubis Hamburg Towersis mängiv Žiga Samar.

Kaks vooru enne valiksarja lõppu on Sloveenia juba koha MM-finaalturniiril taganud, Eestil edasipääsulootusi pole.