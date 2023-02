Kullamäe dramaatilisest võidust: 24. veebruari puhul päris tore mäng

"Eks see oli päris suur katsumus. Me ei leidnud väga head rütmi, aga kuidagi olime mängus lõpuni välja. Lõpp oli mõnes mõttes loterii, kuna vahepeal tundus, et läheb käest ära, aga vastaste pallikaotus andis meile võimaluse. Õnneks suutsime kastanid tulest välja tuua, aga kindlasti saame paremini mängida. Esmaspäevaks teeme korrektuurid, tahaks ka teise mängu võita," rääkis lõpusekundite kangelane.

Kullamäe sõnul oli Sloveenia teinud head skautingut. "Ma ei suutnud nende kaitsemänguga kohaneda. Oli näha, et neil oli minu puhul kodutöö tehtud. Rünnakul ei suutnud rütmi leida, aga õnneks olime võistkonnana mängus sees ja meil tekkis võimalus võita. Lauas võitlesime korralikult, saime palju ründepalle. Võidu tõi ühtne meeskonnatöö, ühtne löögirusikas."

"Lõpuviske pidi tegema kas mina, Mikk Jurkatamm või Kaspar Treier. Jurkatamm ei jäänud vabaks, pidin Treierile söötma ja siis ta söötis mulle tagasi. Täna oli minu päev, õnneks läks sisse. 24. veebruari puhul oli päris tore mäng," lisas Kullamäe.

Esmaspäeval kohtub Eesti MM-valikturniiri viimases mängus võõrsil Rootsiga.