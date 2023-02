Kullamäe olulistest puudujatest: korvpall on ikkagi pikkade meeste mäng

Eesti korvpallikoondis mängib esmalt 24. veebruaril kodusaalis Sloveeniaga ning lõpetab siis MM-valiksarja 27. veebruaril võõrsil Rootsi vastu.

"Eks koondisesse on alati teistsugune tunne tulla," rääkis ERR-ile meeskonna tagamängija Kristian Kullamäe. "Arvan, et olen üpris okeis konditsioonis, kõvasti mängupraktikat saanud ja enesekindluse poolelt ei saa kurta. Kindlasti tahan koondist aidata nii palju kui oskan."

Valiksarja teises ringis Eestil enam edasipääsulootusi pole, J-grupist on juba koha MM-ile taganud Saksamaa, Soome ja Sloveenia. Novembris jäi Eesti võõrsil 71:91 alla Soomele ning kaotas seejärel kodusaalis Rootsile 82:87.

"Novembris oli võib-olla natuke selline roostes, ei tulnud väga sujuvalt välja. Treeningutel on näha, et osad on natuke enesekindlamaks saanud selle ajaga, peame oma asju kindlamalt tegema. See saab olema raske ülesanne, aga proovime hakkama saada," sõnas Kullamäe.

Korvpallikoondis peab hakkama saama ilma mitme olulise pika mängijata: vigastuste tõttu jäävad eemale Siim-Sander Vene, Rauno Nurger ja Matthias Tass, samuti ei saa meeskonda aidata Euroliiga mänge ootavad Maik-Kalev Kotsar ja Sander Raieste.

"Eks see teeb asja kindlasti keerulisemaks," tõdes mängujuht. "Korvpall on ikkagi pikkade meeste mäng, neist oleks kindlasti kasu, aga meil ei ole midagi kurta: tuleb mängida nendega kes meil on ja kasutada enda teisi eeliseid. Kahe mängu märksõna saab olema lauavõitlus, peame aitama praeguseid pikemaid mehi, see on võistkonna ühtne ülesanne."