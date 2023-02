Treier: tegelikult tuli palju praaki sisse

"Emotsioon on kõva ja olen rahul, et võitsime. Peame mängu natukene analüüsima, kuna tegelikult tuli palju praaki sisse. Oleme õnnelikud, et võitsime nii tähtsal päeval nagu täna," rääkis ääremängija Kaspar Treier.

Treier oli 13 punktiga Eesti paremuselt teine korvikütt, kuid visketabavusega ta just ei hiilanud, tabades 15-st viskest neli. "Sellega oli halvasti. Mingi hetk lootsin, et hakkavad kukkuma, aga nii ei läinud. Eks see käib asja juurde. Loodetavasti esmaspäeval kukuvad."

Sloveenia agressiivne kaitsemäng valmistas Eestile palju peavalu. "See on miski, mis on meile alati raskusi tekitanud. Täna isegi nii hull ei olnud kui mõnes teises mängus, aga see lükkab meid rütmist välja ja palli liikumine polnud selline nagu soovisime," ütles Treier.