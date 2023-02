Toijala: need mängud on meestele hea võimalus koondises suurem roll võtta

Korvpallikoondis peab hakkama saama ilma mitme olulise pika mängijata: vigastuste tõttu jäävad eemale Siim-Sander Vene, Rauno Nurger ja Matthias Tass, samuti ei saa meeskonda aidata Euroliiga mänge ootavad Maik-Kalev Kotsar ja Sander Raieste ning NCAA finaalturniiriks valmistuvad Kerr Kriisa ja Henri Veesaar.

"See ei ole esimest korda. Taavi Jurkatamm, Mihkel Kirves, Kristjan Kitsing, Kaspar Treier ja Kregor Hermet - [positsioonid] neli ja viis mängivad meie süsteemis suhteliselt sarnaselt. See on õige, et meil ei ole traditsioonilist tsentrit," tõdes Toijala.

"Koondises on ainult kaks meest, kes olid EM-il [Kristian Kullamäe, Kristjan Kitsing]. Loodan, et see on hea võimalus ennast näidata ja tulevikus koondises suuremat rolli võtta. Mängunälg on kõigil siinolijatel kõva," kinnitas Toijala. "Tahaks kodust võitu saada, päris mitu korda oleme hästi mänginud, aga lõpuks ei jää midagi kätte. Loodame, et Sloveenia vastu mängime jälle hästi ja saame lõpuks võidu kätte ka."

"Neil on sarnane olukord, mis meil: kaks meest, kes osalesid EM-il ja suhteliselt noor sats," iseloomustas Toijala 24. veebruaril ootavat Sloveeniat. "Seal on mõned tulevikumängijad, eriti tagaliin - Žiga Samar, Urban Klavžar on sellised kutid, kes pärast [Luka] Doncicit hakkavad Sloveenia tagaliini tulevikus juhtima. Kindlasti peame nendega hakkama saama. Eelmise valikakna õppetund on, et peame olema paremad üks-üks kaitses ja lauavõitluses."