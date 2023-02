Treier paremast käest: natuke kõver ja natuke teeb valu, aga pole hullu

Mullu suvel heas hoos olnud, kuid augustis Lätiga peetud konrollmängus vigastada saanud ja parema käe küünarliigese operatsioonil käinud Kaspar Treier on selja taha jätnud pika taastumise perioodi.

Itaalia liigas viiendal kohal oleva Sassari eest pääses ta platsile novembris ja nüüd, kui ületatud ka tekkinud seljaprobleemid, on taas valmis ka Eesti koondise eest lahingusse minema.

"Emotsioone on minul palju. Koondise eest mängisin viimati augusti keskel, EM jäi kahjuks vahele ja novembrikuu aken jäi ka vahele. Motivatsiooni on palju," lausus Treier ERR-ile.

Kuidas liigub parem käsi, mis operatsiooni ja taastumise on üle elanud? "Arm on korralik, aga tegelikult läheb hästi. Täielikult terveks saab, ma arvan, paari kuu pärast."

"Natukene veel valu teeb, aga see ei ole midagi hullu ja olen sellega juba üpriski ära harjunud. Liikuvus on taastatud, natukene on kõver nii-öelda, aga pole hullu ja saab hakkama."

Kas see väike valu viskamist ka takistab? "Ei, otseselt ei takista. Kui olen korvpalliplatsil, siis selle peale ma ei mõtle."

Et tsentrid koondist seekord aidata ei saa, siis on ääremängijatel suurem vastutus. "Meil on tegelikult seal viie peal ka palju viskajaid, seda väga negatiivselt ei näe, katsuks selle oma kasuks keerata," sõnas Treier.

MM-valiksarja kümnest senisest Eesti koondise mängust on Treier käinud platsil kuues ja Sloveeniaga veel mänginud pole.