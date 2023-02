Toijala: mängu jooksul käisid tunded üles-alla

"Esiteks palju õnne Eestile! Aitäh publikule, kes tuli täna saali toetama. Teadsime, et täna on eriline päev ja tahtsime ennast parimast küljest näidata. Ütleme nii, et mängu jooksul käisid tunded üles-alla, aga see on loogiline. See must töö, mida poisid kõvasti tegid tähendas, et meil oli lõpus võimalus võita. Kristian (Kullamäe - toim) pani kotti ja oleme õnnelikud," rääkis koondise peatreener Jukka Toijala.

"Ta on veel noor mängija, aga piisavalt kogenud, et ei kartnud lõpuviset võtta. Saime palli õigel ajal õigele mehele antud. See oli Kristian vise."

Toijala kiitis meeskonna võitlusvaimu. "Hoidsime palli hästi, ei teinud sellega palju lollusi. Tegime 10 pallikaotust, mis on noore võistkonna kohta väga vähe. Võtsime 15 ründelauda, nendest tuli ka punkte juurde. Ründelaudadest oleme terve nädala rääkinud ja trennis rõhutanud, et ründelauale peab mitte kahe või kolme mehega minema, aga vähemalt nelja mehega. Täna neid mehi oli," lisas Toijala.

Esmaspäeval kohtub Eesti MM-valikturniiri viimases mängus võõrsil Rootsiga.