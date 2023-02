Ka finaalis seti nulliga võitnud Swiatek teenis Dohas hooaja esimese tiitli

Poolatar jätkas laupäevases finaalis hiilgavat seeriat, kui ei lubanud Dohas ühes setis geimigi võita ka Danielle Collinsil ega Veronika Kudermetoval. Finaalis seisis Swiatek turniiri jooksul esimest korda silmitsi murdepalliga ning maailma neljandal reketil õnnestuski kaks korda murda, ent poolatar kasutas ise ära kuus murdepalli üheksast.

Swiatekile on see aasta esimeseks trofeeks, karjääri jooksul on ta kokku võitnud 12 WTA turniiri. Mullu alistas poolatar Doha turniiri finaalis Anett Kontaveidi.

"Olen väga õnnelik, et mul on võrreldes hooaja algusega õnnestunud leida rohkem tasakaalu," rääkis Swiatek pärast laupäevast võitu. "Usun, et see turniir annab mulle palju enesekindlust, aga tahan ikkagi asju võtta sammhaaval. Olen lihtsalt väga õnnelik, et mul õnnestus võita. Olin igas mängus keskendunud ja mul on selle üle eriti hea meel, sest aasta alguses tundsin, nagu mu mõte oleks mängu käigus vahepeal lendama läinud," lisas poolatar.