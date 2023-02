Hiilgavas hoos Swiatek on teel Doha turniiri finaali loovutanud kaks geimi

Aasta esimesel slämmiturniiril Melbourne'is neljandas ringis konkurentsist langenud Swiatek pole Dohas erilist vaeva pidanud nägema: avaringis oli ta vaba, teises ringis sai ameeriklannast Danielle Collinsist jagu 6:0, 6:1 ning veerandfinaali eel andis seitsmenda asetusega Šveitsi esinumber Belinda Bencic loobumisvõidu.

Reedeses poolfinaalis läks Swiatek vastamisi maailma 11. reketi Veronika Kudermetovaga ning loovutas ka venelannale vaid ühe geimi, võites 6:0, 6:1. Sealjuures paranes tema esimese servi õnnestumise protsent avaseti 54-lt teises 80-le, poolatar võitis 67-st mängitud punktist 50.

See tähendab, et Swiatek on WTA 500 kategooria turniiril finaali jõudmiseks väljakul veetnud vähem kui kaks tundi, sest Collinsi alistamiseks kulus tal 54 ja poolfinaali võitmiseks 57 minutit.

Finaalis läheb Swiatek vastamisi maailma neljanda reketi Jessica Pegulaga, kes oli 6:2, 4:6, 6:1 üle kreeklannast Maria Sakkarist (WTA 7.).