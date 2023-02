Odermatt lisas suurslaalomi olümpiakulla kõrvale ka MM-tiitli

Maailmameistriks tuli valitsev olümpiavõitja Marco Odermatt, kes edestas 32 sajandikuga koondisekaaslast Loic Meillardi. 25-aastane Odermatt on mullune MK-sarja üldvõitja ja juhib ka tänavust MK-sarja, enne MM-i oli ta kuuest peetud suurslaalomist võitnud neli. Tegemist on tema karjääri teise MM-medali ja ühtlasi ka teise kullaga – esimese medali võitis ta Prantsusmaal kiirlaskumises.

Avalaskumisel eksinud ja eelmise MM-i pronksimehele, austerlasele Marco Schwarzile 0,58 sekundiga kaotanud Odermatt oli teisel laskumisel kindlam, Schwarz aga eksis ja pidi teist MM-i järjest leppima pronksiga, kaotades kahe laskumise kokkuvõttes Odermattile 0,40 sekundiga ning Meillardile vaid 0,08 sekundiga.

Avalaskumisel kolmanda koha saanud Pekingi olümpiahõbe, sloveen Žan Kranjec pidi lõpuks leppima kuuenda kohaga.

Tormis Laine sai esimesel laskumisel 38. koha ja jäi lõpuks napilt 30 seast välja, lõpetades 31. kohaga. Enda karjääri parima MM-tulemuse kirja saanud Laine kaotas võitjale 10,12 sekundiga. Juhan Luik katkestas esimesel laskumisel.

Tulemuse sai lõpuks kirja 51 sportlast.

Enne võistlust:

Stardinimekirjas on täpselt sada meest, nende seas ka eestlased Tormis Laine ja Juhan Luik, kelle stardinumber on vastavalt 43 ja 62.

Eelmisel MM-il võitis suurslaalomis kulla prantslane Mathieu Faivre itaallase Luca De Aliprandini ja austerlase Marco Schwarzi ees. Valitsev olümpiavõitja sel alal on šveitslane Marco Odermatt, kelle järel võitis Pekingis hõbeda sloveen Žan Kranjec ja pronksi Faivre.

Käimasoleva MK-sarja suurslaalomi arvestuses on esikohal Odermatt, talle järgnevad norralane Henrik Kristoffersen ja Kranjec. Odermatt on sel hooajal MK-sarjas suurslaalomis saanud neli võitu, ühe etapivõidu on saanud prantslane Loic Meillard ja ühe norralane Lucas Braathen.