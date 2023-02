Karmen Bruus: süüdistused minu treeneri vastu on mulle arusaamatud

Karmen Bruusi täispikk avaldus:

"Mul on seljataga edukas, aga psühholoogiliselt raske aasta spordis. Süüdistused minu treeneri vastu on olnud mulle arusaamatud, kuna minu treenerid Kersti ja Mehis Viru on minu suhtes alati olnud lugupidavad ja toetavad ning hoolitsenud minu heaolu eest nii treeningutel kui ka võistlustel. Just tänu neile saavutasin eelmisel aastal enda jaoks väga olulised tulemused tiitlivõistlustel. Samal määral toetust ei ole ma tundnud EKJL-ilt.

Seda enam on šokeeriv lugeda, et Mehis Viru on tunnistatud süüdi treenerite eetikakoodeksi rikkumises. Mulle jääb arusaamatuks, miks on uurimiskomisjon pidanud antud kaasuses olulisemaks kellegi kolmanda arvamust ega ole võtnud arvesse minu ja minu vanemate seisukohti. Minu arvates on see otsus väga ebaõiglane ja ülekohtune.

Olgugi et kogu protsess on tugevalt mõjutanud minu ettevalmistust selleks aastaks, püüan siiski ka sel hooajal oma treenerite, vanemate, sponsorite ja Eesti rahva toel edukalt võistlustel osaleda."

Omapoolse seisukoha on välja öelnud ka Karmen Bruusi vanemad Liivika Suiste ja Allan Bruus:

"Eesti Kergejõustiku Liidu otsus on meile šokeeriv. Meil ei ole ühtegi etteheidet Kersti ja Mehis Virule ja oleme väga rahul ja õnnelikud, et meie tütart treenivad nii professionaalsed ja hoolivad treenerid, tänu kellele võistleb Karmen kõrgushüppes maailma parimatega.

Oleme veendunud, et praegusel juhul on tegemist pahatahtliku laimukampaaniaga, mis on suunatud Karmeni ja tema treenerite vastu. Meie kahtlust pahatahtlikkuse osas süvendab veelgi viis, kuidas meiega suheldi uurimise käigus ja milline oli nii EKJL-i kui ka EADSE esindajatest moodustatud uurimiskomisjoni hoiak Mehis Viru suhtes meie kohtumisel. Samuti fakt, et otsuses peeti olulisemaks seda, mida arvasid kolmandad inimesed, kui Karmeni ja meie selgitusi. EKJL, kes peaks seisma sportlase heaolu eest, on selle asemel seadnud Karmeni lisapinge alla, märkamata enda tegevuse puudujääke.

Loodame, et Eesti rahvas toetab Karmenit ka nende karmide süüdistuste ümberlükkamisel."