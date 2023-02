Ott Järvela kergejõustiku skandaalist: täpselt ei tea keegi, mis juhtus

Mehis Virut süüdistatakse eetikakoodeksi rikkumises ning Eesti Kergejõustikuliidu juhatuse hinnangul ei sobi ta töötama treenerina.

"Tähtajatu tähendab seda, et seda on põhimõtteliselt igal ajal võimalik ümber vaadata. Selliseid keelde määratakse spordis üldjuhul ainult nendel juhtudel, kui otsuse tegijatel on veendumus, et tegemist ei ole millegi lihtsa vaid tõsisemat sorti juhtumiga," sõnas Järvela.

Skandaal kerkis üles, kuna 2022. aastal saadeti kergejõustikuliidule neli kirjalikku avaldust, milles viidati Mehis Viru ebaeetilisele ja tema poolt treenitava alaealise sportlase väärkohtlemisele viitavale käitumisele.

"Kui vaadata täna hommikul tehtud avaldusi ja pressikonverentsi, siis on selge, et täpselt ei tea mitte keegi seda, mis juhtus või mida ei juhtunud," lisas Järvela.

Viru on treenerina juhendanud teiste seas Kaire Leibakut, Karmen Bruusi, Marielle Kleemeierit, Liane Pintsaart ja Sirkka-Liisa Kivinet.

"Otsus ei tulenenud ainult praeguse kaebuse aluseks olnud juhtumi sündmustest, vaid seal oli arvesse võetud ka varasemaid," ütles Järvela.

Bruusi ise ja tema vanemad on aga öelnud, et nendel Mehis Viru suhtes kaebusi ei ole.

"Neil ei ole mitte mingeid etteheiteid Mehis Viru suhtes. Siin on oluline silmas pidada, millises raamistikus kogu see menetlus aset leidis. See leidis aset kergejõustiku sees kokkulepitud ja paika pandud reeglite raames. Nende reeglite raamistiku sisse jääb ka distsiplinaarkomisjoni võimalus võtta seisukoht, kas nende meelest on see asi, mida neile esitatakse läbi erinevate ütluste, mida nad soovivad seal spordiala sees näha või nad ei soovi seda näha," kommenteeris Järvela.