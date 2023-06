Politsei pidas Mehis Viru kinni

Viru peeti teisipäeva hommikul kinni ning vabastati pärast esmaseid menetlustoiminguid. "Politsei esitas täna kuriteokahtlustuse kergejõustikutreenerile. Kahtlustuse kohaselt on ta kuritarvitanud enda treeneripositsiooni ja mõju treenitavatele. Treener on kahtlustuse kohaselt kasutanud ära õpilaste usaldust ja sõltuvust ning astunud treenitavatega seksuaalvahekorda," vahendab Õhtuleht Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kairi Kaldoja sõnu.

Tänavu veebruaris määras Eesti Kergejõustikuliidu juhatus Mehis Virule kergejõustikus tähtajatu tegutsemiskeelu. Otsus põhines treenerite eetikakoodeksi nõuete rikkumisel.

Otsuses seisis, et Viru on korduvalt ja pika perioodi jooksul oluliselt rikkunud treenerite eetikakoodeksi p III(2) ja III(3) nõudeid ning treeneri kutsenõudeid. Mehis Viru rikkumised on sellise iseloomuga, et kergejõustikuliidu juhatuse hinnangul ei sobi ta töötama treenerina ega muu spordipersonalina.

2022. aasta augustis laekus Eesti Kergejõustikuliidule (EKJL) neli kirjalikku avaldust neljalt erinevalt osapoolelt, milles juhiti tähelepanu Viru ebaeetilisele ja tema poolt treenitava alaealise sportlase väärkohtlemisele viitavale käitumisele, mis on treenerile sobimatu.

Kuna avaldused sisaldasid viiteid treenerile sobimatu, ebaeetilise ning häid käitumisnorme ja tavasid eirava käitumisele ning treenerite eetikakoodeksi võimalike rikkumiste kohta, algatas EKJL eelmise aasta 29. augustil Viru suhtes distsiplinaarmenetluse.

Viis kuud kestnud uurimise tulemusel jõudis distsiplinaarkomisjon järeldusele, et kergejõustikutreener Mehis Viru on rikkunud treenerite eetikakoodeksi nõudeid ja on koodeksi p VIII kohaselt sellega rikkunud ka treeneri kutsenõudeid. Rikkumised toimusid pikema aja jooksul ning mitme sportlase suhtes (sh alaealine). Tulenevalt eraelulistest andmetest on menetluses osalenud inimestele lubatud tagada anonüümsus, distsiplinaarkomisjonile on need isikud teada.

Viru on treenerina juhendanud teiste seas Kaire Leibakut, Karmen Bruusi, Marielle Kleemeierit, Liane Pintsaart ja Sirkka-Liisa Kivinet. Eesti Naisliit valis Viru 2006. aastal aasta isaks.

Viru enda sõnul pole ta kunagi ühegi õpilasega olnud ebasobivates suhetes või neid füüsiliselt väärkohelnud. "Kinnitan, et olen treenerina ja inimesena käitunud eeskujulikult ja oma treenitavate suhtes hoolivalt. Ma ei ole teadlikult käitunud viisil, mida võiks pidada kuidagi hea käitumise piire ületavaks või mis annaks põhjust pidada seda treeneri eetikakoodeksi rikkumiseks. Ma ei ole kunagi olnud ühegi õpilasega ebasobivates suhetes või neid füüsiliselt väärkohelnud," seisis Viru veebruarikuises avalduses.