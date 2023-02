Kergejõustikuliidule laekus uusi Mehis Viru süüdistavaid avaldusi

Eesti Kergejõustikuliidu presidendi Erich Teigamäe sõnul on Mehis Viru tegevuse kohta tulnud juurde mitmeid suulisi ja kirjalikke teateid. Kõik need kinnitavad pikaajalist mustrit kergejõustikutreeneri häirivas käitumises oma juhendatavate suhtes. Üks avaldus on aga eriti olulise kaaluga. "Tegemist on põhjalike, kümnete aastate taha ulatuvate kirjeldustega avaldusega, milles anonüümsust palunud endine kergejõustiklane kirjeldab detailselt Viru ahistavat suhtlemisstiili nii treeningutel kui võistlusväliselt," rääkis alaliidu president Delfile.

Vaatamata süüdistuste tõsidusele ei plaanita enam uut menetlust alustada. Sellel polevat lihtsalt vajadust, kuna 15. veebruaril määrati Virule tähtajatu kergejõustikus tegutsemise keeld. "Otsus on juba langetatud, kuid uued avaldused kinnitavad, et käitumismuster, milline otsuses välja toodi, on kestnud pikki aastaid," selgitas Teigamägi. Mainitud avaldus näitab, et Viru lubamatu tegevuse periood ulatub veel kaugemasse perioodi, kui seni teati.