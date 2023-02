Karmen Bruus soovib Euroopa sisemeistrivõistlustel osaleda

18-aastane Bruus pidi Eesti kergejõustikuliidule hiljemalt tänaseks teada andma, mis plaanid tal seoses sise-EM-iga on. "Tal on soov seal võistelda," kinnitas alaliidu saavutusspordi juht Kristel Berendsen Delfile.

Kergejõustikuliidu juhatus kinnitab sise-EM-i koondise teisipäeval. Lisaks Bruusile on koht olemas mitmevõistlejatel Maicel Uibol ja Hans-Christian Hausenbergil ning sprinteril Karl Erik Nazarovil. Suure tõenäosusega pääseb tiitlivõistlusele ka mitmevõistleja Risto Lillemets. Diana Suumanni (60 m tõkkejooks) ja Õilme Võro (60 m jooks) seis on veel lahtine.

Sise-EM peetakse Istanbulis 3.-5. märtsini.

Eelmise nädala kolmapäeval määras kergejõustikuliidu juhatus Bruusi treenerile Mehis Virule tähtajatu kergejõustikus tegutsemise keelu. Alaliidu distsiplinaarkomisjoni hinnangul rikkus Viru treenerite eetikakoodeksit ja kutsenõudeid.

Bruusil Virule etteheiteid ei olnud. Reedel teatas kõrgushüppaja, et jätab Eesti meistrivõistlused vahele.

"Eesti kergejõustikuliit on toonud avalikkuse ette uurimise, kus olen vastu oma tahtmist sattunud intriigi, milles ei tunne end kuidagi osalisena. EKJL-i distsiplinaarotsuse avalikustamises on mu arvates näha sportlaste ebavõrdset kohtlemist, sest kolme sportlase andmed on anonüümsed, aga minu omad mitte. Ehk siis need sportlased, kes annavad treeneri karistamiseks vajalikke ütlusi, väärivad kaitset, aga kuna mul treenerile midagi ette heita pole, siis minu kohta võib justkui kõike avaldada," kirjutas ta avalduses.