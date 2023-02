Mehis Viru: ma ei ole kunagi olnud ühegi õpilasega ebasobivates suhetes

Eesti Kergejõustikuliidu juhatus võttis kolmapäeval, 15. veebruaril vastu otsuse määrata kergejõustikutreener Mehis Virule kergejõustikus tähtajatu tegutsemiskeeld.

Mehis Viru täispikk kommentaar:

"Kinnitan, et olen treenerina ja inimesena käitunud eeskujulikult ja oma treenitavate suhtes hoolivalt. Ma ei ole teadlikult käitunud viisil, mida võiks pidada kuidagi hea käitumise piire ületavaks või mis annaks põhjust pidada seda treeneri eetikakoodeksi rikkumiseks. Ma ei ole kunagi olnud ühegi õpilasega ebasobivates suhetes või neid füüsiliselt väärkohelnud.

Eesti Kergejõustikuliidu poolt minu suhtes tehtud otsus on mulle šokeeriv. Kahetsusväärselt ei ole mulle kogu uurimise vältel ega ka täna esitatud ühtegi dokumenti, mis võimaldaks mul süüdistustega ja otsuse sisuga täpsemalt tutvuda, seega on hetkel väga keeruline seda otsust täpsemalt kommenteerida ja saan teiega jagada ainult endapoolseid seisukohti.

Minu eesmärk treenerina on alati olnud aidata sportlastel realiseerida nende loomupäraseid andeid tippspordis ja viia nad maailma tippu. Olen treenerina pannud esikohale sportlaste heaolu, et nad saaksid keskenduda ainult parima tulemuse saavutamisele. On väga kahju, kui minu heatahtlikku suhtumist on vääriti tõlgendatud.

Sõlmisime Karmen Bruusi vanematega teda treenima asudes kokkulepped, et tagada Karmeni heaolu ning turvalisus nii treeningutel kui ka võistlustel. Nendest kokkulepetest lähtusin ka Calis toimunud juunioride maailmameistrivõistlustel. Just tänu noore sportlase, tema vanemate ja treenerite vastastikusele mõistmisele ja heale koostööle sai Karmen sellel aastal realiseerida enda potentsiaali - tulla juunioride maailmameistriks.

Olen kindlal seisukohal, et nii tõsiste süüdistuste puhul, mis kõlasid täna avalikkuse ees, on objektiivne uurimine ja korrektselt läbiviidud protsess tõe väljaselgitamiseks ülimalt oluline. Olen siiani igati toetanud Eesti Kergejõustikuliidu (EKJL) ja Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) eesmärgipärast tegevust ja lootnud omapoolse koostööga selgele, arusaadavale ja läbipaistvale menetlusele.

Kahjuks on kogu protsess olnud kaetud saladuste loori ja anonüümsusega, millest jäi mulje, et minu suhtes oli süüdimõistev eelhoiak juba võetud ja otsus tehtud. Ma ei tea, kas selle protsessi motiiviks on kellegi inimlik kadedus või koguni Erich Teigamägi isiklik vimm aastaid tagasi ajakirjandusele tehtud kriitika eest EKJL-i rahastuse kohta. Kahtlust pahatahtlikkuse osas suurendab fakt, et minu suhtes EKJL-ile avalduste esitamisest sain teada ajakirjanduselt, kes oli juba EKJL-ilt sellekohase kinnituse saanud. Lisaks on mulle kogu protsessi jooksul, isegi pärast korduvat järelepärimist, jäänud segaseks, mis menetlust ning millistel alustel minu suhtes üldse läbi viiakse, millistes treeneri eetikakoodeksi rikkumises mind täpsemalt süüdistatakse.

Viimased kuud on olnud minu jaoks vaimselt väga rasked. Olen väga tänulik, et mul on selle protsessi juures olnud toeks minu pere. Kavatsen oma au ja väärikust kaitsta."