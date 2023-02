Azarenka alustas Doha tenniseturniiri kindla võiduga

Azarenkal kulus türklanna alistamiseks tund ja seitse minutit. Valgevenelanna teenis oma esimeselt servilt 79% ja teiselt 50% punktidest. Türklanna samad näitajad olid vastavalt 32 ja 40.

Azarenka läheb teises ringis vastamisi kas bulgaarlanna Viktorija Tomova (WTA 100.) või šveitslanna Belinda Benciciga (WTA 9.).

