Kontaveit ja Kanepi säilitasid edetabelis koha

Kontaveit jätkab 27. kohal, kuid sel nädalal on tal kaitsta mulluse WTA 1000 kategooria turniiri finaalikoha punktid ja kuna tal on praegu vigastuspaus, langeb eestlanna järgmisel nädalal 50 seast välja. Praeguse ennustatava tabeli järgi langeb ta 59. kohale, kuid see võib nädala jooksul veel muutuda.

Dubais avaringis konkurentsist välja langenud Kanepi on edetabelis jätkuvalt 48. real. Elena Malõgina langes kaks kohta ja on nüüd 375. real, Maileen Nuudi kerkis viis rida ja paikneb nüüd 577. positsioonil.

Maailma esireketina jätkab poolatar Iga Swiatek ja teisel kohal püsib valgevenelanna Arina Sabalenka. Kolmandaks kerkis ameeriklanna Jessica Pegula, lükates tuneeslanna Ons Jabeuri neljandaks. Viies on prantslanna Caroline Garcia.

Meeste edetabelis on Mark Lajal jätkuvalt 390. ja Kristjan Tamm 658. kohal. Daniil Glinka langes 777. reale.

Edetabeli esikohal jätkab serblane Novak Djokovic, talle järgnevad hispaanlane Carlos Alcaraz ja kreeklane Stefanos Tsitsipas. Venelane Daniil Medvedev tõusis tagasi esikümnesse, kerkides kaheksandaks. Kanadalane Felix Auger-Aliassime langes seetõttu üheksandaks ja taanlane Holger Rune kümnendaks.