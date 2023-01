Himma lööb laineid ka YouTube'is: tundsin, et suurt tööd ei näe keegi

23-aastane Martin Himma kuulub põlvkonda, mille jaoks kaamera ja videokeskkonnad on elu loomulik osa. Oma sportlaselu kajastamist alustas Himma TikTok'is, nüüdseks on ta edasi liikunud Youtube'i.

Himma jaoks kuulub sport valdkonnana meelelahutuse alla. Noormees loodab, et tema jälgijad jäävad sportlasest huvitatuks kuni karjääri lõpuni välja.

Et asi oleks huvitav, tahab Himma suusataja igapäeva näidata võimalikult ausalt. Ekraanil nähtav on algusest peale sportlase autorilooming: ta on ise oma videoblogi režissöör, kaameramees ja monteerija.

"Ma olen terve oma elu Youtube'i vaadanud. Telekat ma põhimõtteliselt peaaegu üldse ei vaatagi. Ma elan seal Youtube'is ja siis ma tundsin kuidagi, et ma teen nii palju trenni, aga keegi ei näe seda suurt tööd, mis sinna sisse läheb," rääkis Himma ERR-ile. "Kui mul on raske, siis ma räägin sellest ja kui mul on kerge, siis ma räägin sellest."

Et filmimine treeningutel fookust või keskendumist segab, Himma ei ole tundnud. "Pigem kui ta energiat võtab, siis ta võtab pärast trenni. Ma ütleks, et trennis pigem ongi võib-olla mõnus. Kui mul on pikad trennid, siis ma mõtlen, mis ma saaks teha ja kuidas. Peas juba nii-öelda töötlus käib," sõnas suusataja.

Kuidas suhtub treener, pealtnäha pigem vanakoolimees Kalju Ojaste Himma tegemistesse? "Ta toetab ikka. Alguses oli kindlasti kõigil niimoodi, et kas sa ikka pead tegema? Aga mulle nii väga meeldis ja nüüd on nad kõik sellega harjunud. Ja Kaljugi vahepeal panen ise kaamerat hoidma. Et "filmi, ma nüüd tulen sealt". Ta kindlasti toetab, jah," kinnitas Himma.

Hooaja eel andis Himma oma jälgijatele lubaduse, et kui ta MK-etappidel või MM-il vähemalt kolm korda 30 parema sekka ei jõua, tuleb oma soenguga teha dramaatiline muudatus. Nalja mees mõistab ja tema arvates annab sellist laadi pinge energiat isegi juurde.

"Väga palju on olnud kommentaare ja nalju mu juuste kohta. Siis ma mõtlesingi, et kuidas siis nüüd see ära kasutada niimoodi, et inimesed tahaks mu võistlusi vaadata," selgitas Himma. "Tegin enda eesmärgi. Kui mul on eesmärk, siis mille jaoks see on? Ma tahan seda ikkagi ära täita. Mis juhtub, kui ma ei täida? Võtsingi selle, et okei, ma ei taha ennast kiilaks ajada. Aga kui ma ei tee enda eesmärke ära, siis ma pean end kiilaks ajama. Õnneks see eesmärk sai kiirelt tehtud ja ma ei pea seda tegema."