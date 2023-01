Austraalia lahtiste tenniseturniir saab naiste üksikmängus uue meistri

Kasahstani eest võistlev, kuid Venemaal sündinud Rõbakina oli tund ja 43 minutit kestnud poolfinaalmatšis 7:6 (4), 6:3 parem valgevenelannast Viktoria Azarenkast (WTA 24.)

Azarenka on varasemalt kahel korral, aastatel 2012 ja 2013, tulnud Austraalia lahtiste meistriks.

Rõbakina lõi üheksa ässa Azarenka kolme vastu. Kasahstani esindaja tegi kolm topeltviga valgevenelanna kuue vastu. "Olen üliõnnelik ja uhke. Ilma oma võistkonnata oleks olnud raske siin olla, nii et suur tänu neile," ütles Moskvas sündinud Rõbakina.

"See oli uskumatu atmosfäär ja mul on ülimalt hea meel finaalis olla ja siin taas mängida. Olid rasked tingimused, ma ei saanud ründavat tennist mängida, kuid olen õnnelik, et suutsin võita."

Elena Rybakina's victory over Victoria Azarenka means there will be a new #AusOpen women's singles champion at #AO2023. pic.twitter.com/Mw3dyEiqjh — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2023

Teises poolfinaalis sai Sabalenka 7:6 (1), 6:2 jagu poolatarist Magda Linette'ist (WTA 45.). Tund ja 35 minuti kestnud matšis lõi Sabalenka kuus ässa Linette'i ühe vastu ja tegi kaks topeltviga poolatari ühe vastu.

Sabalenka pole sel turniiril kaotanud mitte ühtegi setti. Poolfinaali järel konkurentsist langenud Linette oli see, kes alistas teises ringis eestlanna Anett Kontaveidi (WTA 19.).

Finaalis mängiv Sabalenka pole varem ühtegi suure slämmi turniiri võitnud. Rõbakina võitis 2022. aastal Wimbledoni, kuid Austraalia lahtiste tiitel puudub temalgi.