Tsitsipas jõudis kindlalt nelja parema hulka

Kaks tundi ja 19 minutit kestnud matšis alistas kreeklane 6:3, 7:6 (2), 6:4 Tšehhi tennisisti Jiri Lehecka (ATP 71.).

Tsitsipas lõi üheksa ässa Lehecka seitsme vastu. Kreeklane tegi kaks topeltviga vastase nelja vastu. Tsitsipas teenis oma esimeselt servilt 80% punktidest ja teiselt 65. Lehecka samad näitajad olid vastavalt 79 ja 43. Kreeklane realiseeris kaks murdepalli kuuest ja tõrjus ise kõik kaheksa murdepalli.

Poolfinaalis kohtub Tsitsipas maailma 20. reketi venelase Karen Hatšanoviga.

Tsitsipas on sel aastal võitnud kõik üheksa matši. Kui lisada eelmise aasta lõpus toimunud mängud ka juurde, on tal käsil 12:0 võiduseeria. Kreeklane on kahe võidu kaugusel oma esimesest suure slämmi tiitlist, millega tõuseks ta ka esmakordselt maailma esireketiks.

